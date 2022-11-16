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  • Впервые казахстанка получила серебряный значок судьи по теннису
ktf.kz Сегодня, 17:27
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Сегодня, 17:27
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Фото: ktf.kz

Впервые казахстанка получила серебряный значок судьи по теннису

Казахстанка Юлия Игнатченко получила серебряный значок судьи на вышке. Она стала первой в стране, заработавшей столь высокое звание от мирового теннисного судейского сообщества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на федерацию тенниса.

Серебряные значки (Silver Badge) присуждаются на основании профессиональной деятельности. Для того, чтобы получить знак, нужно отработать минимум 60 матчей международного уровня и получить хорошие оценки от судей категории "Золотой значок" и супервайзеров. 

Затем ITF, ATP, WTA и Grand Slam проводят собрание, на котором решается, заслуживает ли претендент карьерного повышения или нет. 

Судьи, имеющие серебряный значок, могут обслуживать любые турниры серии "Большой шлем" и основные соревнования под эгидой ITF, ATP, WTA, включая финалы.

"Только что получила письмо о повышении квалификации и нахожусь в состоянии "не может быть". До сих пор не верится! Этот год начался с финала на АО на центральном корте. Получение Серебряного значка - самое лучшее его завершение. Очень благодарна всем, кто в меня верил, кто меня поддерживал, моему мужу Антону, который, несмотря на мои долгие поездки на турниры, расстройства после неудачных матчей, всегда верил, что я смогу и что всё у меня получится. Спасибо федерации тенниса Казахстана за возможность развиваться и достигать больших результатов. Спасибо Дмитрию Савчуку, он заставил меня попробовать отсудить всего один турнир (смеётся). Считаю это достижение не только моим личным: это результат большой работы всего казахстанского тенниса, и ещё одно подтверждение, что федерация тенниса Казахстана на правильном пути. Спасибо за поздравления и за вашу веру в меня", - отметила Юлия Игнатченко.

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#теннис #спорт #судья
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:27
100
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