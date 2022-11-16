Впервые казахстанка получила серебряный значок судьи по теннису

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Казахстанка Юлия Игнатченко получила серебряный значок судьи на вышке. Она стала первой в стране, заработавшей столь высокое звание от мирового теннисного судейского сообщества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на федерацию тенниса.

Серебряные значки (Silver Badge) присуждаются на основании профессиональной деятельности. Для того, чтобы получить знак, нужно отработать минимум 60 матчей международного уровня и получить хорошие оценки от судей категории "Золотой значок" и супервайзеров.

Затем ITF, ATP, WTA и Grand Slam проводят собрание, на котором решается, заслуживает ли претендент карьерного повышения или нет.

Судьи, имеющие серебряный значок, могут обслуживать любые турниры серии "Большой шлем" и основные соревнования под эгидой ITF, ATP, WTA, включая финалы.