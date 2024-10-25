Впервые гимн Казахстана прозвучал под Триумфальной аркой в Париже
Вчера, 23:40
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Вчера, 23:40Вчера, 23:40
114Фото: МИД РК
В Париже у Триумфальной арки состоялась торжественная церемония возложения венка к Вечному огню в память о казахстанцах, погибших во Франции во время Второй мировой войны за освобождение этой страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.
"После церемонии возложения военный оркестр Министерства обороны Франции "Musique des Troupes de Marine" торжественно сыграл государственный гимн Казахстана, впервые прозвучавший под Триумфальной аркой", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Также впервые у главной достопримечательности Парижа был поднят государственный флаг Казахстана.
Церемонии под Триумфальной аркой проводятся на протяжении 100 лет. Казахстанцев на этом памятном месте чествуют впервые.
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