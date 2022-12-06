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Лента новостей

sportmekteby7.kz Сегодня, 16:42
140
Сегодня, 16:42
140
Фото: sportmekteby7.kz

Впервые чемпионат мира по қазақ күресі пройдёт в Астане

В столице Казахстана впервые проведут чемпионат мира по қазақ күресі, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

"Академия физической культуры и массового спорта совместно с Ассоциацией Qazaq kuresi с целью продвижения национальной ценности не только в стране, но и на международной арене, впервые проведут чемпионат мира по қазақ күресі среди трёх возрастных групп (взрослые, юноши, подростки) в период с 12 по 14 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдёт во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Ожидается участие более 350 спортсменов из 40 стран.

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#спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:42
140
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