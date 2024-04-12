Впереди нас ждёт большая работа - Токаев о восстановительных работах после паводка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Национального совета по науке и технологиям, передаёт BaigeNews.kz. В своем выступлении он выразил признательность народу Казахстана в сложившейся сложной ситуации в стране.

"Как известно, в последние годы наша страна переживает немало трудностей. Государственный аппарат столкнулся с трудностями и накопил большой опыт. Он стал сильнее. Жизненные уроки, которые прошли современные госслужащие, не уступают, а может и превосходят опыт девяностых годов. Я выражаю благодарность государственным служащим, спасателям и волонтерам, которые борются с наводнениями. Я также признателен всему нашему народу, который сохраняет непоколебимое единство, проявляет взаимное сочувствие, терпение и толерантность в такой сложной ситуации. Мы обязательно преодолеем нынешние трудности. Со стороны государства будут предприняты все необходимые меры. У каждой трудности есть хорошая сторона. Ликвидация последствий аварии – это только один из этапов работы. Самое главное – в регионах, где произошло бедствие, начнутся ремонтно-восстановительные работы. Это очень важная задача. Впереди нас ждет большая работа", - сказал Токаев.

Президент заявил, что в стране необходимо работать системно.

"Хочу прямо сказать: в стране немало насущных проблем. Сегодня мы сталкиваемся с последствиями недостатков, которые накапливались в различных областях на протяжении многих лет. Однако впереди нас ждет только один путь – мы непременно должны решить эти проблемы. Это требование времени, это требование народа. Думаю, если мы будем работать системно, все встанет на свои места. Плоды тех действий, которые мы предпринимаем сейчас, завтра увидит подрастающее поколение. Поэтому на нас лежит огромная ответственность. Мы все должны добросовестно трудиться", - сказал глава государства.

По словам Президента, наш народ преодолел не менее сложные времена. Все удалось преодолеть благодаря крепкому единству. В такой ответственный момент также ярко проявляется незыблемая солидарность нашего народа, сказал Токаев.

"Как говорится, "нет худа без добра". В такие времена закаляются единство страны и профессионализм специалистов. Сейчас тысячи государственных служащих трудятся днем и ночью вместе со спасателями и волонтерами. Они борются со стихией, спасают людей и устраняют последствия наводнения. Подлинный патриотизм каждого гражданина проявляется в реальной жизни. Служение народу – это долг. А верное служение своей стране в трудные времена – это священный долг", - сказал Токаев.