Впечатлениями от нового жилья поделились пострадавшие от паводка жители СКО
Сегодня, 15:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:29Сегодня, 15:29
74
Жилой массив для оставшихся без крова после весеннего паводка в Петропавловске, обзавелся первыми жителями. В микрорайоне "Солнечный 2" сдали сразу 53 частных дома. Идут они в чистовой отделке и уже вместе с мебелью. Ключи вручал аким региона. А журналист BaigeNews.kz побывал у довольных людей в гостях.
Самое читаемое