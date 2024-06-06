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Впечатлениями от нового жилья поделились пострадавшие от паводка жители СКО

Сегодня, 15:29
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Впечатлениями от нового жилья поделились пострадавшие от паводка жители СКО Сегодня, 15:29
Сегодня, 15:29
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Жилой массив для оставшихся без крова после весеннего паводка в Петропавловске, обзавелся первыми жителями. В микрорайоне "Солнечный 2" сдали сразу 53 частных дома.  Идут они в чистовой отделке и уже вместе с мебелью. Ключи вручал аким региона. А журналист BaigeNews.kz побывал у довольных людей в гостях.

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