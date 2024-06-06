Впечатлениями от нового жилья поделились пострадавшие от паводка жители СКО

Жилой массив для оставшихся без крова после весеннего паводка в Петропавловске, обзавелся первыми жителями. В микрорайоне "Солнечный 2" сдали сразу 53 частных дома. Идут они в чистовой отделке и уже вместе с мебелью. Ключи вручал аким региона. А журналист BaigeNews.kz побывал у довольных людей в гостях.