Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов обратился к министру здравоохранения с предложением включить мальчиков в национальную программу добровольной вакцинации против вируса папилломы человека, передаёт BaigeNews.kz.

Он напомнил, что сейчас в Казахстане вакцинация от ВПЧ доступна бесплатно только для девочек, и назвал это важным шагом, который уже спас тысячи жизней. Однако, по его словам, ВПЧ — это не "женский вирус": он вызывает не только рак шейки матки, но и ряд онкологических заболеваний, которые поражают мужчин — в частности, рак гортани, ротовой полости и прямой кишки.

"Во многих странах мальчики вакцинируются наравне с девочками. Мы предлагаем предоставить такую возможность и в Казахстане — на добровольной основе. Сейчас вакцину трудно найти в аптеках, поэтому государство должно обеспечить доступ к ней для всех желающих", — заявил Асхат Аймагамбетов.

Он выразил надежду, что Министерство здравоохранения поддержит инициативу, отметив: "Здоровье мальчиков не должно оставаться за скобками".