Впавший в кому в армии казахстанец вернулся домой

Солдат-срочник Нуржигит Абдипатт, который пострадал в армии и месяц пробыл в коме, вернулся домой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Наш Костанай".

Волонтеры отряда @poisk_region_10 встретили парня на вокзале

"Это был момент, наполненный радостью, теплотой и надеждой. Увидеть его улыбающимся, несмотря на все пережитые испытания, было бесценно. После долгого и трудного лечения его состояние значительно улучшилось. Теперь Нуржигит будет продолжать свое восстановление в кругу семьи, которая, как и мы, с нетерпением ждала его возвращения", – пишут волонтеры.

Напомним, что рядовой Нуржигит Абдильпатта ушел в армию 15 мая 2024 года и 9 июня впал в кому. Ранее в военной полиции сообщали, что солдата доставили в медпункт с диагнозом ОРВИ. Но, как писали республиканские СМИ, на его теле были следы избиения.

Инцидент вызвал общественный резонанс. Мать призывника записала видеообращение к главе государства, в котором попросила о помощи. Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательное расследование обстоятельств случившегося.

В конце июня парень вышел из комы, но ещё находился в глухом состоянии и не мог говорить, а в конце июля Нуржигит уже смог обнять родителей.