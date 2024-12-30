В 2024 году в Казахстан были возвращены незаконные активы на сумму около 450 млрд тенге. В Антикоре сообщали, что они будут направляться на социальные цели. О каких проектах идет речь? И каковы первые результаты? Подробнее об этом, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Как осуществляется возврат активов

Закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов" был подписан президентом 12 июля. Глава государства отметил, что все возвращенные средства должны работать на благо казахстанцев.

В связи с этим была создана Комиссия по вопросам возврата незаконно приобретенных активов, в состав которой вошли ключевые фигуры правительства и правоохранительных органов. В нее входят премьер-министр, генеральный прокурор, заместители премьер-министра — министр финансов и министр иностранных дел, а также председатели таких организаций, как Комитет национальной безопасности, Национальный банк, Агентство по защите и развитию конкуренции, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, Агентство по финансовому мониторингу и Агентство по противодействию коррупции. Также в состав комиссии вошли министры юстиции и национальной экономики, а также депутаты сената и мажилиса.

Кроме того, для обеспечения прозрачности перераспределения средств был создан специальный фонд, из которого средства будут направляться на социальные цели. Это решение направлено на то, чтобы гарантировать, что возвращенные активы будут использованы эффективно и в интересах общества.

Отдельное внимание уделено улучшению образовательной инфраструктуры в стране. В этой связи был создан Фонд поддержки инфраструктуры образования, который будет отвечать за выделение средств на строительство и модернизацию учебных заведений, а также на развитие образовательных программ.

Что построено

На средства, изъятые у коррупционеров, уже построено 18 новых школ. Основная доля построенных школ сосредоточена в столице, а также в Мангистауской, Алматинской и Жамбылской областях. Эти учебные заведения обеспечены всеми необходимыми условиями для комфортного и эффективного обучения школьников.

Строительство новых школ позволило существенно решить проблему нехватки мест в девяти организациях образования, среди которых находятся шесть трехсменных школ, две аварийные и одна ветхая школа.

С момента создания Фонда поддержки инфраструктуры образования в Казахстане было профинансировано строительство 62 школ, которые смогут разместить 76,7 тысячи учеников. Этот проект охватывает различные регионы Казахстана, включая крупнейшие города страны — Астану, Алматы и Шымкент. На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию 52 школы, которые могут разместить 63,2 тысячи ученических мест.

Что планируют построить

В октябре 2024 года правительство Казахстана объявило о запуске первых двух проектов, финансируемых за счет средств, возвращенных в рамках борьбы с незаконно вывезенными активами. Эти средства будут направлены на строительство новых образовательных учреждений.

В частности, в Акмолинской области в селе Зеренда планируется возведение современного спортивного комплекса площадью более шести тысяч квадратных метров. Этот объект будет оснащен всем необходимым для занятий различными видами спорта, включая борьбу, бокс и лыжные дисциплины. Спортивный комплекс станет важным центром для местных жителей, предоставляя им возможность заниматься спортом и вести активный образ жизни.

В Туркестанской области также намечено открытие школы искусств, что позволит развивать творческие способности детей, и предоставит им возможность обучаться различным видам искусства. Это важный шаг в поддержке культурного развития региона.

Кроме того, в области Ұлытау будет построена новая школа на 80 мест на станции Манадырь Жанааркинского района. На эти цели правительство выделило свыше 1,2 миллиарда тенге. Строительство планируется начать в первом квартале 2025 года, что позволит обеспечить местных детей качественным образованием и создать комфортные условия для учебы.

Также значительное внимание уделяется созданию специализированных учреждений для детей с особыми потребностями. В Актобе будет построен специальный детский сад, который обеспечит воспитание и коррекционную помощь для 300 особенных детей. На эти цели будет выделено почти восемь миллиардов тенге. Учреждение будет оснащено всем необходимым для комфортного пребывания, развития и обучения дошкольников, что позволит создать инклюзивную среду и поддержать семьи, воспитывающие детей с особыми потребностям.

Помимо этого, в Шымкенте за счет возвращенных активов планируют построить общежитие на 300 мест. Из специального государственного фонда Правительство выделило на это 2,6 млрд тенге. В проекте предусмотрены раздельные блоки для мальчиков и девочек, медицинский блок, столовая, игровые комнаты и др. Общежитие будет соответствовать всем современным требованиям.

В Аркалыке планируют построить спортивный комплекс для одаренных детей. В нем будут представлены все возможности для занятия спортом и активного образа жизни.