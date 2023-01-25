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Возврат незаконно выведенных активов: в РК создадут список тех, кто должен сдавать спецдекларацию
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провёл заседание Совета по экономической политике с участием руководителей центральных госорганов, администрации президента, Национального банка и генеральной прокуратуры. Участники рассмотрели проект закона о возврате государству незаконно выведенных активов, разработанного в соответствии с поставленными президентом задачами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.
В документе прописаны нормы, призванные устранить условия для незаконного вывода активов, стимулировать добровольный либо инициировать их принудительный возврат и так далее.
"Так, по результатам анализа сведений уполномоченных госорганов планируется сформировать ограниченный реестр лиц, которым необходимо сдать специальную декларацию об активах. В случае если обладатель активов не сможет подтвердить их происхождение, они будут признаваться необоснованно приобретенными и подлежать обращению в доход государства", — говорится в сообщении.
Возвращённые активы планируется использовать для финансирования проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.
Премьер-министр поручил министерству юстиции продолжить тщательную проработку законопроекта с учетом высказанных мнений и замечаний.
На заседании также обсуждены вопросы реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.
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