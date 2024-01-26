Возврат незаконно приобретенных активов: включение в реестр новых лиц обсуждают в Казахстане

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

В рамках заседания обсуждены вопросы включения в соответствующий реестр новых лиц, по которым будут начаты проверочные мероприятия.

По некоторым ранее включенным в реестр лицам планируется заключить процессуальное соглашение о признании вины и добровольном возврате незаконно приобретенных активов.

Кроме того, будут поданы иски для принудительного обращения в доход государства имущества необъяснимого происхождения отдельных субъектов реестра и их аффилированных лиц.

Премьер-министр подчеркнул, что решение Главы государства о возврате незаконно приобретенных активов – это продолжение процесса построения "Справедливого Казахстана". Так, за два года в страну возвращено активов на сумму около одного триллиона тенге.

На сегодня в рамках масштабной работы выявлено 344 объекта движимого и недвижимого имущества, в том числе 131 объект – за рубежом. Получены данные о ценных бумагах стоимостью 448 миллиардов тенге. Изучаются банковские транзакции на 220 трлн тенге, в том числе подозрительные операции на 1,4 триллиона тенге.

"Наша общая задача – обеспечить возврат незаконно выведенных активов и использовать их на благо общества и государства", — подчеркнул Алихан Смаилов.

По итогам обсуждения премьер-министр дал госорганам необходимые поручения.