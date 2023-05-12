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Возврат КСК и регулирование ОСИ: что спасет казахстанские многоэтажки
КСК могут оставить в качестве одной из форм управления жилыми многоэтажками в Казахстане. Об этом сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития. Среди главных аргументов – опасения по поводу срыва отопительного сезона. Если ликвидировать КСК уже с 1 июля, многоэтажки рискуют остаться бесхозными, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Все потому что большинство жильцов фиктивно создали простые товарищества. Что позволило им привлечь свои же КСК. После несостоявшейся жилищной реформы в ведомстве проводят работу над ошибками и готовят новый проект поправок в закон "О жилищных отношениях".
За два года лишь около 13 % многоквартирных домов в Казахстане создали ОСИ. При этом подавляющее большинство предпочли простые товарищества. Такая форма позволяет жильцам привлечь управлять домом стороннюю компанию. На практике люди просто привлекали свои же КСК. По данным акиматов, в стране было создано почти 39 тысяч простых товариществ. В министерстве индустрии и инфраструктурного развития заявили, что готовы устранить допущенные пробелы и доработать закон. Но в первую очередь, чиновники хотят отменить норму о ликвидации КСК. Уже в ближайшее время, по словам руководителя Управления развития жилищного фонда МИИР РК Армана Кахабаева, этим займутся депутаты.
"Мы будем отменять норму о ликвидации КСК, на данный момент, если с 1 июля КСК ликвидируют, то есть риск срыва отопительного сезона, и дома, в которых в том числе КСК, в том числе фиктивно созданные простые товарищества, просто останутся без управления. В связи с этим нами предложен вариант отмены нормы о ликвидации и предоставить людям право выбора. Если нравится действующий КСК, я не отрицаю, есть очень положительные примеры КСК, есть положительные примеры ОСИ", - заключил представитель министерства.
При этом КСК могут обязать создавать счет для каждого дома, сейчас они имеют один на несколько домов.
Жильцы почти 5 800 домов все же создали ОСИ. И если некоторым такая форма управления помогла навести порядок и повысить ответственность соседей, то в других - породила множество споров.
По словам одной из жительниц столицы Анжир Бурханбаевой, вот уже второй год они не могут поменять председателя ОСИ. Среди основных претензий – высокий тариф, отсутствие отчета о том, на какие цели и нужды были потрачены деньги, говорит жительница Астаны.
"У нас новый дом, пока соседи получали ключи и делали ремонт, нашлись внезапно активисты, которые начали активно критиковать управляющую компанию от застройщика, обещая снизить действующий тариф, начали собирать подписи жильцов и оформлять ОСИ. В итоге, оси создано с грубейшими нарушениями: тариф не был утвержден, с нас полгода собирали деньги без установленного тарифа", - утверждает она.
Соседи написали коллективное письмо в Единый расчетный центр, чтобы им не включали в квитанции услуги ОСИ. Так как тариф, с ее слов, жильцы не утверждали. Но председателя дома это не остановило. Он смог утвердить его задним числом. А требование показать подписи собранного кворума игнорирует, рассказывает Анжир Бурханбаева.
"Годовой срок его полномочий завершился еще в январе, однако подписей за свое переизбрание снова не показывает, но доступ к счетам дома по-прежнему у него. Он каждый месяц распределяет деньги, как считает нужным. Квитанций, счетов-фактур, чеков - ничего не видели, сколько бы не просили. Мы жаловались в жилищную инспекцию, в прокуратуру и районный акимат. Но даже это их не остановило. Максимум, что может предпринять жилинспекция - наложить штраф на счет ОСИ. А потом председатель этот штраф нашими же деньгами закрывает. Где логика?" – возмущена жительница дома.
По её словам, практически на все обращения им лишь советуют выбрать нового председателя. Но после стольких нарушений никто из соседей не хочет брать на себя ответственность и наводить порядок.
"Проблема в том что, ОСИ не попадает в категорию госоргана или бизнеса, поэтому ни одно ведомство не может проверить финансовую отчетность. Ревизионная комиссия нам за год ни одного отчета по своим проверкам еще не показала. Чтобы проверить передвижение денег, нужно проводить аудит, который стоит довольно дорого. То есть жителям снова нужно собирать деньги, понятно, что ОСИ на проверку своей деятельности деньги с общего счета не выделит. Замкнутый круг, в котором всё должны только жители", - продолжает Анжир Бурханбаева.
Женщина считает, что государство оставило жильцов наедине со своими проблемами. Председатели получили доступ к большим деньгам, но привлечь их к ответственности, в случае чего люди не могут. При этом подделать подписи жильцов для снятия денег со счета управляющий может запросто, уверенна она. С мнением жительницы столицы солидарен юрист Серик Беркамалов. По его словам, суды буквально завалены подобными исками от жильцов.
"У нас сейчас возникает очень большое количество споров в судах в связи с подделками подписей с порядком проведения собрания ОСИ, назначения председателя, зачастую нечистоплотные граждане мошенническим путем подделывают подписи, чтобы захватить власть в определенном доме. Чтобы получить доступ к распоряжению финансовыми средствами, и возникает, соответственно, спор о том, что люди не подписывались в протоколе собрания и получается самовольный самозахват управления объектом кондоминиума", - отмечает юрист.
Он полагает, что все вопросы, а особенно избрание председателя, должны осуществляться только с применением электронной цифровой подписи. Только тогда получиться избежать многочисленных споров о том, участвовал ли человек в собрании и действительно ли расписывался. При этом ОСИ относится к юридическому лицу и подпадает под действие моратория на проверку бизнеса. Хотя фактически не является таковым.
"Фактически государство устранилось от проверки, осуществления контроля ОСИ, в том числе и КСК. Вся ответственность и все полномочия возложены на ОСИ, при этом государство утратило и все свои контрольные функции. В случае нарушения законодательства жильцы вынуждены обращаться в суд, но не в государственные органы", - резюмирует юрист.
Они им, чаще всего, отказывают, утверждает эксперт. По его мнению, регулировать жилищную сферу всё же нужно, так как здесь затрагиваются интересы большого количества людей. Делать это должны местные исполнительные органы.
Между тем, внести изменения в закон должны до конца года. В профильном министерстве обещают учесть все предложения и замечания казахстанцев.
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