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Возврат активов: в Казахстане изучают банковские транзакции на 1,5 трлн тенге

Сегодня, 15:50
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Baigenews.kz Сегодня, 15:50
Сегодня, 15:50
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Фото: Baigenews.kz

В рамках кампании по возврату активов изучаются данные более тысячи объектов движимого и недвижимого имущества в стране и за рубежом, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. 

омитет по возврату активов работает над широким спектром данных. Изучаются данные более тысячи объектов движимого и недвижимого имущества в стране и за рубежом. Анализируются данные по банковским счетам и транзакциям, в том числе предельные и подозрительные операции на 1,5 триллиона тенге", - сказал председатель Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК Нурдаулет Суиндиков на брифинге в СЦК.

Проверяется законность сделок о продаже ряда предприятий, контрактов на недропользование, ценных бумаг и долей в крупных компаниях. По результатам, в случае наличия достаточных оснований, с одобрения комиссии будут приняты меры по возврату активов.

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