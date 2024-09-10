Возврат активов: в Казахстане изучают банковские транзакции на 1,5 трлн тенге

В рамках кампании по возврату активов изучаются данные более тысячи объектов движимого и недвижимого имущества в стране и за рубежом, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Комитет по возврату активов работает над широким спектром данных. Изучаются данные более тысячи объектов движимого и недвижимого имущества в стране и за рубежом. Анализируются данные по банковским счетам и транзакциям, в том числе предельные и подозрительные операции на 1,5 триллиона тенге", - сказал председатель Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК Нурдаулет Суиндиков на брифинге в СЦК.

Проверяется законность сделок о продаже ряда предприятий, контрактов на недропользование, ценных бумаг и долей в крупных компаниях. По результатам, в случае наличия достаточных оснований, с одобрения комиссии будут приняты меры по возврату активов.