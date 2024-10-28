Возврат активов в Казахстан: ряд объектов построят в Алматы и Шымкенте

Начата реализация социальных проектов на деньги из возвращенных в Казахстан активов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

"В сентябре текущего года Глава государства в своем Послании народу Казахстана указал на необходимость участия субъектов Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" в строительстве социально-культурных объектов. Так, в рамках проводимой работы по возврату активов с субъектами реестра подписаны 4 соглашения о реализации социальных проектов на 12 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Одним из примеров является проект по строительству центра современной культуры в Алматы.

Его площадь составит более трех тысяч квадратных метров и будет включать в себя специализированные и универсальные залы, включающие выставочные пространства, образовательные площадки и зоны для досуга.

Ожидается, что после запуска объекта ежегодно на бесплатной основе будут проводиться репетиции, мастер-классы для посетителей из социально-уязвимых слоёв населения.

Другим примером служит строительство многоэтажного жилого дома в Шымкенте, который будет передан в собственность государства для дальнейшего предоставления нуждающимся семьям.

К слову, работа в данном направлении продолжается.