Возврат активов в Казахстан: ряд объектов построят в Алматы и Шымкенте
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Начата реализация социальных проектов на деньги из возвращенных в Казахстан активов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генпрокуратуру страны.
"В сентябре текущего года Глава государства в своем Послании народу Казахстана указал на необходимость участия субъектов Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" в строительстве социально-культурных объектов. Так, в рамках проводимой работы по возврату активов с субъектами реестра подписаны 4 соглашения о реализации социальных проектов на 12 млрд тенге", - говорится в сообщении.
Одним из примеров является проект по строительству центра современной культуры в Алматы.
Его площадь составит более трех тысяч квадратных метров и будет включать в себя специализированные и универсальные залы, включающие выставочные пространства, образовательные площадки и зоны для досуга.
Ожидается, что после запуска объекта ежегодно на бесплатной основе будут проводиться репетиции, мастер-классы для посетителей из социально-уязвимых слоёв населения.
Другим примером служит строительство многоэтажного жилого дома в Шымкенте, который будет передан в собственность государства для дальнейшего предоставления нуждающимся семьям.
К слову, работа в данном направлении продолжается.
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