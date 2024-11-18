Возврат активов: в Актобе построят детсад для особенных детей
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Правительством принято решение о выделении 7,8 млрд тенге на строительство специального детского сада для особенных детей в г. Актобе, передаёт BaigeNews.kz.
Открытие детсада обеспечит 300 особых детей воспитанием и коррекционной помощью. Учреждение оснастят всем необходимым для комфортного пребывания, развития и обучения дошкольников. На сегодня в области свыше 2523 детей в возрасте от 3 до 6 лет с особыми образовательными потребностями, из которых охвачены дошкольным образованием 1320. Сейчас по области работают 4 специальных коррекционных детсада. Реализация проекта позволит создать необходимую инфраструктуру и расширить охват развития и воспитания детей с особыми потребностями.
Ранее были приняты решения о финансировании проектов по строительству спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области, музыкальной школы в селе Темирлан Туркестанской области, спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов в городе Аркалык, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями в Алматы.
Напомним, по поручению Главы государства продолжается финансирование строительства социальных объектов за счет средств, возвращенных в рамках Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов".
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