  • 12 Февраля, 12:42
  • BAIGENEWS

Возврат активов: центр оказания специальных социальных услуг построят в области Абай

По поручению Главы государства Правительство РК продолжает работу по реализации социально важных проектов за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов.

Сегодня, 12:28
АВТОР
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Возврат активов: центр оказания специальных социальных услуг построят в области Абай Сегодня, 12:28
Сегодня, 12:28
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Правительством выделено 2,6 млрд тенге на строительство медико-социального учреждения на 100 мест в городе Семей, который позволит повысить охват граждан качественной медицинской помощью, передаёт BaigeNews.kz.🔷

Отметим, на сегодня Правительством из Специального государственного фонда выделено порядка 59,4 млрд тенге на строительство 13 социально значимых объектов. В их числе школы – в селах Жамансор Атырауской области, Рудничный и Коксай в области Жетысу, Манадыр и Каражал в области Ұлытау, музыкальная – в селе Темирлан Туркестанской области, спортивный комплекс в селах Зеренда и Жалагаш Акмолинской и Алматинской областях, многофункциональный больничный комплекс в Риддере, общежитие в Шымкенте, 2 детских сада в Актобе и Петропавловске.➡️

Кроме того, за счет средств субъектов, попадающими под действие Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов", ведется строительство спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов в городе Аркалык, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями в Алматы.

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