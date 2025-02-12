Правительством выделено 2,6 млрд тенге на строительство медико-социального учреждения на 100 мест в городе Семей, который позволит повысить охват граждан качественной медицинской помощью, передаёт BaigeNews.kz.

Отметим, на сегодня Правительством из Специального государственного фонда выделено порядка 59,4 млрд тенге на строительство 13 социально значимых объектов. В их числе школы – в селах Жамансор Атырауской области, Рудничный и Коксай в области Жетысу, Манадыр и Каражал в области Ұлытау, музыкальная – в селе Темирлан Туркестанской области, спортивный комплекс в селах Зеренда и Жалагаш Акмолинской и Алматинской областях, многофункциональный больничный комплекс в Риддере, общежитие в Шымкенте, 2 детских сада в Актобе и Петропавловске.

Кроме того, за счет средств субъектов, попадающими под действие Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов", ведется строительство спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов в городе Аркалык, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями в Алматы.