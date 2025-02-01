В Актау 4,6 млрд тенге, вырученные от изъятия незаконных активов, построят современную областную станцию скорой медицинской помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Новая станция будет рассчитана на 100 тыс. выездов в год. На эти цели Правительством выделено 4,6 млрд тенге из Специального государственного фонда.

"Строительство объекта планируется на земельном участке площадью 2,6 га в микрорайоне 34 А Актау. Станция скорой и неотложной медицинской помощи будет включать в себя учебно-симуляционный центр, ремонтную и моечную базу для санитарных автомашин. Общая стоимость проекта оценивается в 4,8 млрд тенге. Часть средств в размере 100 млн тенге выделена из местного бюджета. На сегодня готовность объекта составляет 10%: выполнены земляные работы, осуществлено строительство внутренних инженерных сетей. Средства из Специального государственного фонда позволят завершить реализацию проекта согласно графику", — говорится в сообщении.

Иллюстрация: primeminister.kz

На сегодняшний день в Актау проживают 200 тысяч человек. Регион занимает лидирующие позиции по рождаемости. За последние 7 лет в городе построено 10 новых микрорайонов. Строительство новой станции скорой помощи позволит обеспечить население доступной и качественной медицинской помощью.

"Всего на сегодня Правительством из Специального государственного фонда выделено порядка 55,2 млрд тенге на строительство социально значимых объектов. В их числе 4 школы, из которых 1 музыкальная, а также 2 спортивных комплекса, многофункциональный больничный комплекс, общежитие, 2 детских сада. Также за счет средств субъектов Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" ведется строительство ряда объектов социальной инфраструктуры в городах Аркалык, Астана, Алматы", — отметили в Правительстве.

По словам отметила заместителя руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Бибизады Дуйсенбаевой, Открытие этой станции решит три сложных вопроса.

"Во-первых, это ускорит время оказания скорой медицинской помощи населению, сейчас оно у нас часто затягивается, ввод новой станции позволит в несколько раз ускорить этот показатель. Во-вторых, в этой станции будет свой учебно-симуляционный центр. Плюс будет обновлена техника, 35% которой у нас устарело", — отметила Бибизада Дуйсенбаева.

Напомним, в прошлом году Казахстану возвращены похищенные активы на сумму 428,7 млрд тенге. За счёт этих средство по всей стране возведут социальные объекты. Например, построят новый спортивный комплекс в Алматинской области, а также школы и больницы в разных регионах страны.