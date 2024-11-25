Возврат активов: школу построят в Атырауской области

В настоящее время в селе функционирует только начальная школа, расположенная в приспособленном здании на 60 мест, передаёт BaigeNews.kz. После окончания 4 класса родители вынуждены возить учащихся в школу-интернат им. С. Шарипова, расположенный в пос. Доссор Макатского района на расстоянии 60 км. Ученики старших классов также обучаются в соседних населенных пунктах.



По итогам реализации проекта будут созданы условия для качественного обучения детей в соответствии с требованиями и санитарными нормами.



Ранее Правительством были приняты решения о выделении средств для реализации проектов по строительству спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области, музыкальной школы в селе Темирлан Туркестанской области, спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов в г. Аркалык, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями в Алматы, специального детского сада для особенных детей в г. Актобе, завершение строительства многопрофильного больничного комплекса в г. Риддер.



Работа продолжается.

Напомним, по поручению Главы государства за счет средств, возвращенных в рамках Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов", выделено 28,2 млрд тенге на завершение строительства многопрофильного больничного комплекса со стационаром на 200 коек и поликлиникой на 500 посещений в смену в г. Риддер. Кроме того, в Актобе построят детсад для особенных детей.