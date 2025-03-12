В соответствии с поручением Главы государства Правительством реализуются проекты по строительству социально важной инфраструктуры за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов, передаёт BaigeNews.kz.

Принято решение о выделении из Специального государственного фонда 17,3 млрд тенге на строительство нового стадиона им. К. Мунайтпасова взамен старого в Астане.

Центральный стадион им. К. Мунайтпасова был построен в 1936 году. В настоящее время старое здание полностью демонтировано по причине аварийности. Строительство нового планируется завершить до конца 2025 года.

Спортивное сооружение рассчитано на 3 598 посадочных мест, включая места для маломобильных граждан. Стадион будет построен в соответствии с международными стандартами UEFA. После завершения, объект планируется передать на баланс Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №8 акимата города Астаны.

Новый стадион будет использоваться для учебно-тренировочных занятий. Введение его в эксплуатацию позволит улучшить тренировочный процесс, создать оптимальные условия для подготовки спортсменов и повысить их результаты.

На сегодня из Специального государственного фонда выделено более 82 млрд тенге на строительство 16 социально значимых объектов в различных регионах. В их числе 7 школ, включая одну музыкальную, 2 спортивных комплекса, многофункциональный больничный комплекс, областная станция скорой медицинской помощи, Центр оказания специальных социальных услуг, общежитие и 2 детских сада. Кроме того, средства направлены на строительство и модернизацию систем водоснабжения в Аральском районе Кызылординской области.