В рамках исполнения поручения Главы государства по реализации социально значимых проектов из Специального государственного фонда Правительством выделено более 1,4 млрд тенге на строительство школы на 80 мест в г. Каражал области Ұлытау, передаёт BaigeNews.kz.

Образовательный объект построят в мкр. "Вокзальный". На сегодня большинство детей, проживающих в микрорайоне, обучается в школах в других частях города. Для них организован подвоз автобусами в две смены. Строительство нового учебного заведения позволит создать комфортные условия для обучения детей в соответствии с современными требованиями и повысить доступность образования.

На сегодня Правительством из Специального государственного фонда выделено порядка 56,6 млрд тенге на строительство социально значимых объектов. В их числе школы – в селах Жамансор Атырауской области, Рудничный и Коксай в области Жетысу, музыкальная – в селе Темирлан Туркестанской области, спортивный комплекс в селах Зеренда и Жалагаш Акмолинской и Алматинской областях, многофункциональный больничный комплекс в Риддере, общежитие в Шымкенте, 2 детских сада в Актобе и Петропавловске, а также станция скорой помощи в Мангистауском регионе.

Помимо перечисления денежных средств в Специальный государственный фонд, за счет средств субъектов Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" ведется строительство спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов в городе Аркалык, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями в Алматы.