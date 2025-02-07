В рамках исполнения поручения Главы государства по реализации социально значимых проектов за счет возвращенных активов Правительством из Специального государственного фонда выделено 1,4 млрд тенге на строительство новой школы в селе Коксай Кербулакского района области Жетісу, передаёт BaigeNews.kz.

В настоящее время в населенном пункте действует одна школа, в которой обучаются 53 ребенка в две смены. При этом в учебном заведении отсутствуют спортивный и актовый залы, столовая, не хватает предметных кабинетов.

Здание оборудуют в соответствии с современными образовательными стандартами. Строительство объекта позволит решить вопрос доступности образования и проблему дефицита школьных мест: сейчас в селе также проживают 28 детей в возрасте до 7 лет.

На сегодня Правительством из Специального государственного фонда выделено 58 млрд тенге на строительство социально значимых объектов. В их числе 5 школ, в том числе одна музыкальная, 2 спортивных комплекса, многофункциональный больничный комплекс, общежитие, 2 детских сада и станция Скорой медицинской помощи.

За счет средств субъектов Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" также ведется строительство ряда объектов социальной инфраструктуры в городах Аркалык, Астана, Алматы.

Работа продолжается.