Возврат активов начинает набирать обороты и становится более эффективным – Башимов
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Больше полутора триллионов тенге незаконно выведенных активов вернули в госказну за последние два с половиной года. На изъятые деньги начали строить первые социальные объекты - центр современной культуры в Алматы и многоэтажный жилой дом для нуждающихся семей в Шымкенте. Депутат Марат Башимов считает, что принятый закон по возврату активов способствует восстановлению социальной справедливости в обществе. Подробнее в материале BaigeNews.kz.
По словам мажилисмена, процесс начинает набирать обороты и становится более эффективным.
"Сейчас незаконно приобретенные активы возвращаются всё в больших объёмах. То есть уже предмет этого закона начинает более эффективно работать. Я об этом с уверенностью говорю, потому что я ознакомился с документами. Я сам нахожусь в этой комиссии и вижу, какие олигархи сдают активы. Это достаточно приличные обороты", - заверил Башимов.
Он отметил, что граждане всё больше осознают социальную значимость возвращения активов. Ведь средства направляются на важные социальные проекты, такие как строительство школ, детских садов и спортивных зданий. Это делает процесс более прозрачным и вызывает общественный интерес.
Кроме того, депутат заявил, что между комиссией по возврату активов под руководством премьер-министра и комитетом по возврату активов при Генеральной прокуратуре существует чёткое разграничение обязанностей. Комитет активно использует свои международные связи и профессиональный аппарат для отслеживания и возврата незаконных активов, а комиссия решает, какие субъекты вносить в реестр для проверки. Те, кто попадают в реестр, должны предоставить декларацию о законности происхождения активов. Если этого нет, то материалы направляются в гражданский суд для принудительного изъятия.
Марат Башимов подчеркнул, что процесс возврата активов становится более структурированным.
"Комитет добился успехов в быстром сборе и анализе необходимых документов. Ранее мы не могли представить, как они это будут делать. А сейчас легко всё происходит: они быстро поднимают документы, быстро с ними ознакомливаются. Сразу видят те моменты, на которые стоит обратить внимание", - рассказал народный избранник.
Вместе с тем, сами олигархи уже начали понимать, что в условиях грядущего всеобщего декларирования и ужесточения законодательства им выгоднее действовать в правовом поле, чем рисковать оставаться вне закона.
При добровольном возвращении субъект получает ряд правовых возможностей и гарантий, предусмотренных законом. Среди них возможно и освобождение от ответственности граждан. Большинство людей, с которыми работает комитет, сами инициируют сотрудничество и добровольное возвращение.
В завершение Марат Башимов высказался о важности и актуальности закона о возврате активов.
"Законопроект о возврате активов становится не только юридическим инструментом, но и моральной основой для восстановления справедливости в обществе. Возврат активов следует рассматривать как справедливый ответ на нарушение прав граждан. Этот процесс подразумевает не только возврат украденного, но и защиту интересов казахстанцев, которые страдали от злоупотреблений и коррупции. Во главе угла этого законопроекта стоят права граждан и общественные интересы", - сказал депутат.
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