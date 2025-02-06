В 2022 году Казахстан начал важную программу по возврату незаконно выведенных активов, что стало частью усилий правительства по борьбе с коррупцией и восстановлению социальной справедливости в контексте политических реформ, начатых в 2022 году, передаёт BaigeNews.kz.

В 2023 году был принят Закон РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов", ключевой целью которого является восстановление социальной справедливости в обществе и вовлечение активов в законный экономический оборот в Республике Казахстан.

По данным Комиссии по вопросам возврата активов, созданной на основании Закона, в 2024 г. в доход государства были дополнительно обращены более 900 млрд тенге. В целом с 2022 года государству возвращены активы на общую сумму около 1,7 трлн тенге, включая более 750 млн долларов, возвращённых из-за рубежа. Эти средства используются на строительство социальных объектов, устранение последствий паводков и т.п.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подчеркивает важность возвращения активов для стран, пострадавших от коррупции. В частности, для многих развивающихся стран это является важной экономической мерой, поскольку возвращенные средства могут быть использованы для реконструкции инфраструктуры и улучшения социальной сферы.

По данным международных экспертов по борьбе с коррупцией, процесс возвращения активов занимает, как правило, не один год. Важно подчеркнуть, что подобная работа в стране начата, и возврат активов является не только частью усилий Казахстана по улучшению экономической ситуации, но и важной мерой по восстановлению социальной справедливости в стране.