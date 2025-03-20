По поручению Президента Казахстана на строительство Центра гематологии в Усть-Каменогорске выделено 33,6 млрд тенге из Специального государственного фонда, передаёт BaigeNews.kz. Этот шаг является частью масштабного проекта, направленного на улучшение медицинской инфраструктуры страны.

Центр гематологии будет состоять из двух корпусов: стационара на 148 мест и гостиницы для пациентов на 24 койки. В главном здании будут оснащены современные лаборатории, отделения лучевой диагностики, кардиологии, кардиохирургии, гематологии, трансплантации костного мозга и сложной соматики. Это позволит пациентам получать доступ к передовым методам лечения и реабилитации.

Общая стоимость проекта составит 71,3 млрд тенге, а на данный момент его реализация завершена на 78%. Уже построены каркас, наружные инженерные сети, кровля, фасад и оконные блоки, а также частично выполнены работы по внутренней отделке.

Кроме того, Правительство активно развивает инфраструктуру здравоохранения, завершив строительство 361 объекта первичной медико-санитарной помощи в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", что значительно улучшило доступность медицинских услуг для жителей сельских и удаленных территорий.

На сегодняшний день также направлены средства на строительство ряда других социальных объектов, включая 7 школ, спортивные комплексы, стадионы и новые медицинские учреждения. Особое внимание уделяется модернизации водоснабжения в Аральском районе Кызылординской области.