Возвращённых коррупционерами денег уже хватает на 60 новых школ по стандартам НИШ

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В Антикоррупционной службе РК рассказали, сколько средств возвращено по коррупционным делам с начала года, передает BaigeNews.kz.

"За восемь месяцев 2022 года обеспечен возврат имущества, активов и денежных средств на сумму порядка 500 млрд тенге", - говорится в сообщении.

В Послании народу Касым-Жомарт Токаев отметил, что каждый казахстанский школьник должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития. Глава государства заявил, что все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ.

Учитывая, что в казну возращено 500 миллиардов тенге, в стране можно построить около 60 школ по стандартам НИШ. В прошлом году заместитель премьер-министра РК Роман Скляр сообщал, что строительство школы по стандартам НИШ составляет в среднем 7,5 миллиарда тенге.