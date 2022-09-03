Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Возвращённых коррупционерами денег уже хватает на 60 новых школ по стандартам НИШ
Baigenews.kz Сегодня, 14:02
53
Фото: Baigenews.kz

Возвращённых коррупционерами денег уже хватает на 60 новых школ по стандартам НИШ

В Антикоррупционной службе РК рассказали, сколько средств возвращено по коррупционным делам с начала года, передает BaigeNews.kz.  

"За восемь месяцев 2022 года обеспечен возврат имущества, активов и денежных средств на сумму порядка 500 млрд тенге", - говорится в сообщении.

В Послании народу Касым-Жомарт Токаев отметил, что каждый казахстанский школьник должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития. Глава государства заявил, что все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ.

Учитывая, что в казну возращено 500 миллиардов тенге, в стране можно построить около 60 школ по стандартам НИШ. В прошлом году заместитель премьер-министра РК Роман Скляр сообщал, что строительство школы по стандартам НИШ составляет в среднем 7,5 миллиарда тенге.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#школа #послание 2022 #Антикоррупционная служба #Бюджет
Сегодня, 14:02
53
Зарина Козова Журналист

Рекомендуем

Наверх