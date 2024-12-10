На платформе E-Qazyna успешно завершились электронные торги в форме аукциона, на которых продан возвращённый актив – производственная база в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Актив реализован по стартовой цене 1,6 миллиарда тенге (+12% НДС), что соответствует его первичной оценке.

"Продажа данного объекта стала ярким подтверждением высокого интереса инвесторов к активам с существенным рыночным потенциалом в сфере недвижимости Алматы. Вырученные средства будут направлены в Специальный государственный фонд. Эти средства сыграют важную роль в поддержке экономического развития страны и выполнении ключевых задач, направленных на возврат и эффективное использование активов", - отметили в ТОО "Компания по управлению возвращёнными активами".

11 и 12 декабря намерены продать ещё девять различных активов, включая земельные участки, нежилые помещения и административные здания в Алматы и Астане, доли в ТОО "ZHARKENT SU" и ТОО "ТУЛПАР".