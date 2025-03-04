На электронной платформе E-Qazyna завершились торги в формате аукциона по 6 эксклюзивным часам, являющимся возвращёнными активами, передаёт BaigeNews.kz.

Торги проходили в условиях открытой и прозрачной конкуренции, что обеспечило достижение максимальной рыночной стоимости активов. Однако электронные торги по 3 лотам были отменены, поскольку победитель не подписал протокол о результатах торгов в установленный срок, был оформлен акт об их отмене.

"По остальным лотам подписаны протоколы. В течение 10 рабочих дней стороны заключают договор купли-продажи. Передача актива победителю осуществляется только после полной оплаты его стоимости на счет продавца в соответствии с условиями договора", - говорится сообщении.

Реализация этих активов свидетельствует об интересе покупателей к торгам, организованным на платформе E-Qazyna, и подтверждает эффективность аукционного механизма в обеспечении справедливого ценообразования.

Отмечается, что вырученные средства будут направлены в Специальный государственный фонд, откуда они будут использованы для финансирования социально значимых проектов.