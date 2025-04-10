  • 10 Апреля, 18:36
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Возвращено 15 млрд тенге: Президент заслушал отчёт главы Антикоррупционного агентства

Глава государства поручил продолжить работу по противодействию коррупционным правонарушениям.

Сегодня, 18:06
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 18:06
Сегодня, 18:06
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Фото: baigenews.kz

Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали. Касым-Жомарт Токаев проинформирован о результатах работы за первый квартал и мерах по реализации концепции "Закон и Порядок", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Асхат Жумагали сообщил, что с начала года в стране зарегистрировано 521 коррупционное преступление, изобличено 257 должностных лиц, в том числе 141 руководитель различного уровня. В суд направлено 366 уголовных дел.

Главе государства доложено, что в этом году государству возмещено 15 млрд тенге, в целом с 2022 года обеспечен возврат активов на сумму 1,13 трлн тенге. В ходе мониторинга госзакупок и целевого расходования средств предотвращено нерациональное использование на сумму 21,2 млрд тенге.

Президенту представлена информация о результатах внешнего анализа коррупционных рисков в сфере туризма, по итогам которого в уполномоченный орган были внесены рекомендации.

Руководитель Антикоррупционной службы рассказал о продолжении реализации проекта по "окрашиванию денег" в сфере строительства автомобильных дорог.

Касым-Жомарт Токаев также проинформирован о работе по формированию антикоррупционной культуры в соответствии с концепциями "Закон и Порядок" и "Адал азамат". Проведено порядка 3 тыс. мероприятий различного формата с охватом более 450 тыс. граждан. Реализуется проект "Антикоррупционное волонтерство". Продолжается работа Агентства с Лигой академической честности ведущих вузов страны.

Главе государства представлена информация о работе по международному сотрудничеству, в том числе с ОЭСР и ГРЕКО. Агентство также активно взаимодействует с Международной ассоциацией антикоррупционных органов (IAACA) и в феврале 2025 года вошло в состав Исполнительного комитета этой организации.  

В целом, в результате принимаемых мер в Индексе восприятия коррупции Transparency international по итогам 2024 года Казахстан получил 40 баллов, заняв 88 место среди 180 стран.

В завершение встречи Президент поручил продолжить работу по дальнейшему противодействию коррупционным правонарушениям, пресечению устойчивых коррупционных схем и формированию в обществе антикоррупционной культуры.

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