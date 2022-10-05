Возвращением украинского дипломата в Астану возмущён МИД России

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В МИД России возмущены возвращением в Астану посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, Врублевский в интервью казахстанскому блогеру позволил себе резкое высказывание в адрес русских, чем вызвал массу недовольства в Сети. МИД Казахстана выразило протест послу Украины, а Совет Ассамблеи народа Казахстана народа осудил позицию Петра Врублевского. Позже посол принёс извинения за своё скандальное высказывание. СМИ сообщали, что после скандала он уехал из Казахстана.

Теперь, как указывается в опубликованном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, Врублевский вернулся в Астану, хотя, отмечает она, "было обещано, что Петр Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки".

"К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар "никогда не вернётся" в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причём явно не для того, чтобы "просто собрать вещи и забрать семью". Не таясь, он посещает дипломатические приёмы в качестве главы дипмиссии. Ввиду вышеуказанных обстоятельств 4 октября с.г. в МИД России был вызван посол Республики Казахстан Ермек Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации", - заявила Захарова.