Возвращение тревожных кнопок в автомобили обсуждают в Казахстане

На пленарном заседании Мажилиса Парламента депутат Екатерира Смышляева предложила отменить мораторий Евразийской Экономической Комисии на установку устройств вызова на автомобили, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева отметила, что для обеспечения принципа "Золотого часа" в 2011 году в странах-участниках Таможенного союза был принят Технический регламент "О безопасности колёсных транспортных средств", в соответствии с требованиями которого все транспортные средства должны быть оборудованы устройствами вызова экстренных оперативных служб – тревожными кнопками.

"Эти устройства вызова через спутники с высокой точностью определяют координаты автомобиля в момент ДТП. Причём сигнал поступает в случае сильного удара без участия пассажира. Эти данные мгновенно передаются в государственную автоматизированную информационную систему экстренных вызовов "ЭВАК". Она создана и обслуживается нашими отечественными инженерами. Сегодня мы можем смело сказать, что ЭВАК - наш казахстанский продукт. Система работает во всех уголках страны", - сказала она.

Депутат привела статистику, что с 2019 года в службу поступило более 1,5 миллиона вызовов. Из них 3 900 вызовов оказались экстренными, требующими незамедлительного реагирования экстренных служб.

"Кнопка спасла жизни четырёх тысяч человек. При этом стоимость такого механизма менее 100 тысяч тенге, а социально-экономический эффект от сохранения жизни и здоровья пострадавших в ДТП оценивается в более чем 103 миллиарда тенге. Но самое ценное – это человеческая жизнь! Данный эффект достигнут при условии, что на сегодня в республике из более четырёх миллионов автомобилей к ЭВАКу подключено 429 тысяч. Имеют тревожную кнопку, но не подключены к системе 167 тысяч авто", - констатировала она.

По словам Смышляевой, в 2022 году ЭВАК оказался невостребованным.

"Евразийской Экономической Комиссией по инициативе нашей страны последовательно проводится линия моратория на функционирование социальной системы ГАИС ЭВАК. Сначала до 23, затем до 24, а на днях, опять же по нашей инициативе, мораторий был продлен до 2027 года", - сказала она.

Мажилисмен добавила, что инициатива объясняется интересами отечественных машиностроителей, однако отечественный автопром не видит проблем с тем, чтобы делать автомобили безопасней для казахстанцев. В свою очередь наши предприятия, занимающиеся разработкой, производством и установкой устройств вызова для работы ГАИС ЭВАК, поставляют Устройства вызова на внутренний рынок страны без задержек, на складах имеются готовые запасы продукции.