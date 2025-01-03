О массовых ДТП и заторах на закрытых из-за непогоды республиканских дорогах сообщили в МЧС. Спасатели просят водителей не выезжать из дома в метель, передаёт BaigeNews.kz.

"По состоянию на 15:30 3 января 2025 года, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничения движение транспорта на 11 автодорогах в шести областях, включая трассы: "Астана-Петропавловск", от столицы до Щучинска и "Щучинск-Зеренда". Ориентировочное время открытия для всех видов автотранспорта — 3 января в 20.00", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве показали видео с места массового ДТП в Акмолинской области. По официальным данным ранее сообщалось о столкновении более 40 машин, очевидцы говорят, что их число выросло до 100. О пострадавших пока не известно.

"На месте ДТП работает группировка спасателей МЧС Казахстана", — сообщили в ведомстве.

На кадрах, предоставленных спасателями, видно как сотрудники МЧС просят водителей развернуться с закрытой трассы и возвращаться домой.

К этому часу на месте работают 16 единиц техники и 48 человек личного состава ДЧС Акмолиснкой области и Астаны. Водителей эвакуируют в ближайшие пункты обогрева. С трассы в медучреждения доставлено два человека.