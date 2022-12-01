Возвращать деньги казахстанцам за задержку авиарейсов будут по-новому

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Пассажиры смогут вернуть полную стоимость билетов, если их рейс задержали на пять часов. В Казахстане хотят ужесточить требования к авиаперевозчикам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Вообще-то подобная практика действует и сейчас, но только в том случае, если ваш самолет не вылетел спустя 10 часов. Проблема в том, что воспользоваться своим правом не так-то просто. Свои деньги получит назад только тот, кто докажет, что перелет перенесли по вине авиакомпании. Погодные условия сюда не относятся.

Милина Вавулиди летает по работе из Алматы в столицу каждую неделю. И почти каждый раз – одно и то же. Долгие ожидания в аэропорту. Авиакомпании регулярно задерживают вылеты. В итоге деньги и нервы потрачены, а компенсации никакой. Даже за 11-часовой перенос рейса.

Пассажиров, которые недовольны задержками рейсов, множество. Как правило, свое негодование они выплескивают в интернете. Теперь требования к перевозчикам решили ужесточить. Они обязаны вернуть полную стоимость билета, если самолет не вылетел в ближайшие пять часов. До этого действовали подобные правила, но там речь шла про 10-часовую задержку. Поправки в законе уже одобрили и Мажилис, и Сенат. Но с оговоркой.

"Здесь самый главный момент – если задержка происходит по вине авиакомпании. Если это погодные условия, то у пассажиров такой привилегии нет. По вине авиакомпании – это могут быть какие-то технические причины, связанные с воздушным судном. Какие-то сбойные ситуации или еще иные. А то, что не по вине, – это вот по метеоусловиям, либо может быть какое-то закрытие аэропорта", - директор департамента упрощения формальностей АО "Авиационная администрация Казахстана" Нуржан Малаев.

Пассажиры, которые захотят вернуть деньги за перенесенный рейс, должны обращаться с жалобой напрямую в авиакомпанию.

К слову, в действующем законодательстве существует норма, по которой авиакомпании обязаны возвращать пассажирам 3% от стоимости билета за каждый час простоя самолета. Вот только знают о ней единицы. Но авиационные власти уверяют, что такие случаи возмещения все же были. А вот точных сроков, когда заработают новые правила, пока не называют. Все зависит от того, когда предложенные поправки подпишет президент.