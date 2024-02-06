Возвращались с КВН: медики рассказали о состоянии попавших в аварию под Кокшетау детей

Главный врач Сандыктауской районной больницы рассказал журналистам о состоянии участников смертельного ДТП под Кокшетау. Они получили различные травмы, двух детей пришлось прооперировать. Вместе с тем, руководителя отдела образования Есильского района уволят, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Главный врач Сандыктауской районной больницы Жандос Маханов по телефону рассказал, что в день аварии 4 февраля в медицинское учреждение доставили 14 человек, в том числе восемь детей. Им от 13 до 17 лет. Травмы разные: перелом челюсти, ключицы, предплечья; ушибы мягких тканей, у кого-то выбиты зубы и так далее.

"Мы вызвали санитарную авиацию из области. Обследовали всех пациентов, в итоге троих из них – двух ребятишек и одного взрослого – отпустили домой. Еще двоих взрослых в тот же день санавиацией забрали в многопрофильную областную больницу. Туда же по состоянию здоровья пришлось госпитализировать еще одного взрослого и одного ребенка", – уточнил Маханов.

На сегодня в Сандыктауской райбольнице остаются пять человек, в том числе трое детей. Их состояние районные врачи оценивают как стабильное.

В многопрофильной областной детской больницы в Кокшетау лежат трое детей. Один – в отделении травматологии, под наблюдением нейрохирурга: у него закрытая черепно-мозговая травма. Еще двое – в отделении челюстно-лицевой хирургии, их прооперировали. Состояние пока тяжелое, послеоперационный период.

Получивших серьезные травмы и переживших сильный стресс юных КВНщиков в больнице навестили руководители управления образования и здравоохранения.

"Двое мальчиков сильно пострадали. Но и в целом, ребятишки пережили сильный испуг, шок, с ними предстоит работать психологам", – отметил в интервью BaigeNews.kz главный педагог Акмолинской области Шокан Оразалин.

Напомним, 3-4 февраля в Кокшетау проходил финал областной молодежной лиги КВН, его организовало молодежное крыло "Жастар рухы" при партии Amanat.

В ведомстве отмечают, что управление образования области не было в курсе проведения мероприятия и выезда детей.

"Школьники выехали домой 4 февраля на рейсовом микроавтобусе. По дороге в город Есиль восемь школьников и руководитель попали в аварию. За халатное отношение к профессиональным обязанностям предпримем меры в отношении ответственных лиц. Руководитель отдела образования Есильского района будет уволена, выговоры получат директора школ. На такие мероприятия у нас есть приказ, алгоритм действий, где предусматривается сопровождение сотрудников ДПС. Вывозить школьников на рейсовом автобусе за пределы населенного пункта – это грубое нарушение", – подчеркнул Оразалин.

Напомним, авария случилась на трассе "Атбасар-Кокшетау", около села Максимовка Сандыктауского района. Водитель микроавтобуса обогнал снегоуборочную технику, выехав на "встречку" и столкнулся с легковым автомобилем. Его водитель погиб на месте ДТП.

Полиция по факту аварии начала досудебное расследование по статье 345 ч.3 Уголовного кодекса Казахстана. Назначены экспертизы. Водителю микроавтобуса грозит до пяти лет тюрьмы.