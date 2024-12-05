Возведение зимних горок в Костанае будут контролировать за 2 млн тенге

В Костанае впервые объявлен тендер на закупку услуги по контролю за строительством горок в Ледовом городке, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Тендер объявили около месяца назад и на днях он подходит к концу. Потенциальные участники уже вышли с предложениями.

Поводом для объявления очень необычного лота под названием: "Контроль за услугами по оформлению города к новогодним праздникам" послужило обращение жителя Костаная Ильяса Самуратова в прокуратуру. Самуратов – местный активист, который регулярно поднимает различные городские проблемы. В частности, он часто критикует местные власти за плохое качество работ, неработающие светофоры, часто ломающиеся уличные фонари и их отсутствие на самых тёмных улицах города.

В этом году он обратил внимание на то, что прошлогодняя новогодняя горка была построена с нарушением строительных норм и правил.

"В частности, был нарушен СНиП, регламентирующий, что "зимняя горка – это конструкция, спроектированная и изготовленная из дерева, льда или их комбинации для развлечений в зимний период, имеющая наклонную поверхность (скат), обустроенную и специально подготовленную поверхность скольжения для движения по ней посетителей под действием сил тяжести, а также выкат и ограничительную систему", – процитировал специальные правила Самуратов.

По словам активиста, рядом с горкой также должен находиться инструктор, который будет следить за тем, чтобы дети правильно скатывались с неё – только лицом вперед. Горка, которую построили в Костанае в прошлом году и действующая до конца февраля этого года, не соответствовала этому описанию. В частности, вокруг неё создавалась давка, дети часто травмировались, инструктора не было и дети съезжали как попало, толкая друг друга. На эти моменты в различных пабликах жаловались и родители детей, но местный активист пошёл дальше.

Он обратился в прокуратуру города, изложив все свои замечания и приложив жалобы неравнодушных жителей. Местный надзорный орган принял во внимание все доводы и вынес представление в адрес акимата Костаная за то, что ледяная горка, построенная в прошлом году, эксплуатировалась без надлежащего контроля. Главный специалист отдела ЖКХ по факту реагирования прокуратуры даже получил выговор.

"Да, был факт предписания. И в этом году мы объявили лот на услугу по контролю за качеством ледяных горок на стадии их возведения, – сообщила специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Анар Ермагамбетова. – Такой лот мы объявляем впервые. Несколько поставщиков уже вышли с предложениями, но победитель определится позже".

В отделе ЖКХ отметили, что в обязанности победителя лота будет входит контроль за возведением горок согласно технической спецификации. В ней указано, что подрядчик должен отслеживать, из каких материалов строится горка и отдавать предпочтение в пользу деревянной конструкции. Качество конструкции должно быть на высоком уровне. В частности, если речь идёт о дереве, то оно должно быть без сучков, шероховатостей, чтобы исключить травмы детей. Кроме того, должны быт соблюдены все технологии, которые необходимо использовать с учётом производства работ в зимний период. А конкретно – применение специальной техники, выдерживающей стойкие морозы, незамерзающих жидкостей и так далее.

Проще говоря, подрядчик по контролю за качеством услуг в прямом смысле должен постоянно находиться возле строителей-монтажников ледяной конструкции и следить чуть ли не за каждым его шагом. И если заметит отклонение в работе от технической спецификации, то обязан срочно сообщить об этом заказчику работ, то есть отделу ЖКХ акимата Костаная.

Впрочем, в отделе ЖКХ уточнили, что не знают наверняка, как подобный контроль будет происходить в реальности, ведь лот разыгрывается впервые. Что касается постоянного нахождения инструктора, который будет следить за тем, как дети съезжают с горки, то этот момент в отделе ЖКХ пока не смогли прокомментировать. Опасения отдела ЖКХ вызывает и то, что до Нового года остаётся не так много времени. И если поставщик, который выиграет закупку, окажется некомпетентным, то следующий конкурс вряд ли успеют разыграть. Ведь горку нужно сдать в эксплуатацию за несколько дней до Нового года.

Если в целом госзакупка состоится, добросовестный подрядчик определится, а технология себя зарекомендует, то, возможно, её примут во внимание и будут использовать в будущем.

Кстати, в Костанае уже начали готовиться к возведению ледяных конструкций. В центре города лежит ледяной "стройматериал". По традиции горки, ледовые фигуры и другие новогодние развлечения в городе строят в пешеходной зоне на проспекте Аль-Фараби на участке от улицы Баймагамбетова и до улицы Алтынсарина.

В отделе ЖКХ уточнили, что в этом году в Костанае установят три ледяные горки. Одна будет большая высотой пять метров и две маленькие – высотой по три с половиной метра каждая. Кроме того, будет большой лабиринт площадью 169 квадратных метров, его оснастят подсветкой. Разобьют два катка – большой и маленький, установят традиционные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, добавив символ 2025 года – ледяную змею. И ещё в городе поставят четыре новогодние искусственные ёлки. Самая большая в центре города будет высотой 23 метра, самая маленькая – высотой 11 метров.

На все эти украшения из бюджета Костаная потратят больше 90 млн тенге. Тендер разыграли ещё в ноября, подрядчики на все виды работ определились. Осталось дождаться, кто станет победителем по лоту о контроле за качеством строительства горок. На эту закупку, кстати, бюджет города выделил 2,1 млн тенге.