В мире, где цифровые технологии и глобализация меняют привычные устои, казахстанцы по-прежнему сохраняют верность семейным ценностям. Согласно Национальному докладу "Казахстанские семьи-2024", забота друг о друге, уважение и поддержка остаются главными приоритетами в семейно-брачных отношениях. Подробнее в материале BaigeNews.kz.

Эти качества особенно важны для 65,1% людей старше 61 года, 64,5% респондентов в возрасте 29-45 лет и 61,8% молодежи от 18 до 28 лет. Несмотря на разницу поколений, почти половина всех опрошенных называет именно эти ценности фундаментом крепкой семьи.

Следующей по значимости семейной ценностью казахстанцев является любовь. Её важность признают от 42% до 49% респондентов независимо от возраста, пола или этнической принадлежности. Также значимыми остаются дети: среди всех возрастных групп этот показатель держится на уровне 38-42%, за исключением молодежи (18-28 лет), где он составляет 29,6%.

При этом трудолюбие, честность и уважение к старшим остаются неизменными идеалами, которые родители стараются привить детям.

Руководитель общественного объединения "Ардагер" Баян Ахметжанова всегда поддерживала идею семейных ценностей.

"Раньше в семьях была строгая иерархия: уважение к родителям, любовь к детям, взаимная поддержка. Девочек всегда почитали, отцы не повышали на них голос, а сыновей учили быть защитниками. Сейчас эти традиции снова возрождаются", - говорит она.

По мнению Ахметжановой, ценности не исчезли, но о них перестали говорить. Когда-то в школах и вузах проводились классные часы, где обсуждали нравственные ориентиры. Теперь эту роль перехватили смартфоны и соцсети.

"Нужно вернуть культуру общения. Проводить дискуссии в школах и университетах, говорить с молодёжью о том, что значит семья. Не просто читать лекции, а вызывать их на разговор, чтобы они сами понимали важность уважения, заботы и поддержки", - считает общественница.

Воспитание семейных ценностей начинается с детства. Например, мальчику с раннего возраста важно объяснять, что девочка – это будущая мать, хранительница уюта, и относиться к ней нужно с уважением. А девочке важно видеть пример бережного и заботливого мужчины, чтобы в будущем она выбрала достойного спутника жизни.

"Посмотри в глаза своей девушке и подумай: сможешь ли ты с ней вырастить достойных детей? Если ты заглядываешь в глаза, ты заглядываешь в душу", – говорит Ахметжанова.

Семейные ценности – это не только про любовь и взаимопонимание, но и про разделение обязанностей. Один из примеров, который приводит Ахметжанова, – история женщины, воспитывающей троих сыновей. В её доме мужчины помогают по хозяйству, уважают мать, ведь они понимают: забота – это не только женская обязанность.

Но есть и обратные примеры, когда женщины сами приучают своих сыновей к бездействию, взваливая на себя весь быт. В таких семьях будущие мужья вырастают неготовыми к равноправному партнёрству.

"Чтобы изменить ситуацию, сначала нужно измениться самому. Когда мать перестаёт терпеть неуважение и начинает требовать от сыновей ответственности, меняется вся семья", – подчёркивает руководитель ОО "Ардагер".

Она придерживается мнения, что государство не может навязать семейные ценности – это сфера ответственности каждого человека. Только сами семьи могут передавать культуру уважения, трудолюбия и заботы следующим поколениям.