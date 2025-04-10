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Возрастная карта Казахстана: где живёт больше всего пенсионеров

Индекс старения в Казахстане вырос.

Сегодня, 15:13
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 15:13
Сегодня, 15:13
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Фото: Unsplash

В 2024 году индекс старения населения Казахстана составил 31,1. Это означает, что на каждые 100 детей в возрасте до 15 лет приходится 31,1 человек в возрасте 65 лет и старше. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 29,5 — рост за год составил 1,6 процентных пункта, передаёт BaigeNews.kz.

По данным официальной статистики, наиболее "пожилыми" регионами страны являются:

  • Северо-Казахстанская область – индекс старения 78,1;

  • Восточно-Казахстанская область – 76;

  • Костанайская область – 66,4.

А вот наименьшая доля пожилых граждан зафиксирована в южных регионах:

  • Мангистауская область – 15,2;

  • Туркестанская область – 15,9;

  • город Шымкент – 16,1.

Также отмечается разница между городом и селом: в городах индекс старения составляет 33,4, в сельской местности — 27,5.

Индекс старения — это демографический показатель, который показывает соотношение числа граждан старше 65 лет к числу детей от 0 до 14 лет. Рост этого показателя говорит о постепенном старении населения, что важно учитывать при планировании социальной, медицинской и пенсионной политики.

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