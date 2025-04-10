Возрастная карта Казахстана: где живёт больше всего пенсионеров
Индекс старения в Казахстане вырос.
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В 2024 году индекс старения населения Казахстана составил 31,1. Это означает, что на каждые 100 детей в возрасте до 15 лет приходится 31,1 человек в возрасте 65 лет и старше. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 29,5 — рост за год составил 1,6 процентных пункта, передаёт BaigeNews.kz.
По данным официальной статистики, наиболее "пожилыми" регионами страны являются:
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Северо-Казахстанская область – индекс старения 78,1;
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Восточно-Казахстанская область – 76;
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Костанайская область – 66,4.
А вот наименьшая доля пожилых граждан зафиксирована в южных регионах:
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Мангистауская область – 15,2;
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Туркестанская область – 15,9;
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город Шымкент – 16,1.
Также отмечается разница между городом и селом: в городах индекс старения составляет 33,4, в сельской местности — 27,5.
Индекс старения — это демографический показатель, который показывает соотношение числа граждан старше 65 лет к числу детей от 0 до 14 лет. Рост этого показателя говорит о постепенном старении населения, что важно учитывать при планировании социальной, медицинской и пенсионной политики.
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