Возраст молодёжи увеличат до 35 лет в Казахстане

Фото: МИОР

Возраст молодёжи в Казахстане увеличат до 35 лет, сообщил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, передаёт BaigeNews.kz.

На встрече в Актау глава ведомства рассказал, что министерством разработан проект Закона РК "О государственной молодёжной политике". Документ одобрен мажилисом и внесён в сенат.

Законопроект дополнен направлениями деятельности и компетенциями государственных органов. Одним из главных нововведений станет увеличение возраста молодёжи до 35 лет. Таким образом, объем государственной поддержки молодёжи (трудоустройство, бизнес-инициативы) увеличится почти в два раза (с 3,7 до шести миллионов человек).

Кроме того, в законопроекте вводится индекс развития молодёжи, будет рассмотрен правовой статус молодёжи категории NEET.

Ранее министр сообщил, что в Казахстане продлили период прохождения молодёжной практики.