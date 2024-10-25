Возобновятся перелёты между Павлодаром и Астаной

Авиаперелёты из Павлодара в Астану и обратно планируют возобновить уже в конце октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

"С 29 октября 2024 года аэропорт Павлодар открывает регулярные рейсы в Астану по вторникам, четвергам и субботам", – сообщает пресс-служба АО "Аэропорт Павлодар".

Известно, что перевозчиком будет авиакомпания SCAT.

Напомним, авиарейс до столицы отменили, потому что маршрут нужно было субсидировать, а в аэропорту планировали начать ремонт взлётно-посадочной полосы. Проект стоит более 16 миллиардов тенге. Взлётно-посадочную полосу расширят до 60 метров, заменят рулёжную дорожку и перрон, систему светосигнального оборудования, освещение, видеонаблюдение и ограждения. В планах также общая реконструкция аэровокзального комплекса.

Ранее стало известно, что в Казахстане также запустили авиарейсы в Камбоджу.