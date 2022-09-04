Возобновляется движение поездов, задержанных из-за пожаров в Костанайской области

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В Костанайской области возобновляется движение поездов, задержанных из-за пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе КТЖ, передаёт BaigeNews.kz.

"4 сентября в 03:57 после предварительного осмотра пути отправлен первый контейнерный поезд, второй - в 04:21. В 05:25 под прикрытием пожарного поезда отправлены пассажирский поезд № 51 сообщением Алматы – Уральск (время задержки 11 часов 8 минут) и поезд № 37 сообщением Семей – Мангыстау", – говорится в сообщении.

Движение поездов будет полностью возобновлено после информации от оперативного штаба МЧС РК.

"На участке Тобол – Кушмурун, на перегонах Аманкарагай и Казанбасы пожар подошёл к железнодорожному полотну с обеих сторон. В связи с угрозой для жизни и здоровья пассажиров было приостановлено движение поездов", – рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что лесные пожары повлияли на график движения поездов. По состоянию на 01:00 4 сентября были задержаны 11 грузовых и шесть пассажирских поездов.

Напомним, природный пожар начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Площадь пожара составила 43 тясяч гектаров.