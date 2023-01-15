Возобновляемые источники: о чём говорил министр энергетики в Абу-Даби

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Казахстанская делегация приняла участие в работе ХІІІ сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Ассамблея, в которой приняли участие делегаты из 168 стран, проходила под председательством генерального директора IRENA господина Франческо Ла Камеры.

"Казахстан наряду с международным сообществом уделяет большое внимание развитию возобновляемых источников энергии, заявляет о твердом стремлении стать углеродно-нейтральной страной к 2060 году и привержен целям устойчивого развития, выполнению взятых обязательств по Парижскому соглашению, и в долгосрочной перспективе будет диверсифицировать источники энергии", — отметил вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов, выступая с докладом на пленарной сессии Ассамблеи.

Казахстанская делегация также провела двустороннюю встречу с руководством IRENA.

Стороны обсуждали вопрос об организации в Казахстане семинара по Центральной Азии, посвященного совместным усилиям соседних стран по ускорению энергетического перехода и использованию обширных возобновляемых ресурсов региона.

Напомним, в Объединённые Арабские Эмираты с официальным визитом прибыл глава государства Касым-Жомарт Токаев. Планируется, что лидеры двух стран обсудят перспективы развития казахско-эмиратского стратегического партнерства, а также вопросы активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в приоритетных отраслях.

Президент Казахстана на заседании совета иностранных инвесторов в прошлом году уже заявлял о том, что Казахстан к 2060 году намерен стать углеродно-нейтральной страной.

Ранее в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов, рассказывали, как государство будет достигать этой цели. Отмечалось, что к 2060 гду большую часть выбросов удастся избежать, а оставшиеся будут нейтрализоваться технологиями улавливания и хранения углерода, а также поглощены растительностью и почвой.