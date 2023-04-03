Возобновлены прямые рейсы между Алматы и Самаркандом

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Рейсы будут выполняться частотой два раза в неделю перевозчиком FlyArystan (по средам и субботам) на воздушных суднах типа А-320, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.