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arbat.media Сегодня, 10:03
173
Сегодня, 10:03
173
Фото: arbat.media

Возобновлены прямые рейсы между Алматы и Самаркандом

Рейсы будут выполняться частотой два раза в неделю перевозчиком FlyArystan (по средам и субботам) на воздушных суднах типа А-320, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КГА. 

"Возобновление данного международного маршрута будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, культурных и туристических отношений между Казахстаном и Узбекистаном", - отметили в ведомстве.

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Сегодня, 10:03
173
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