На реке Урал возобновлены поиски пропавшей жительницы Атырау Яны Легкодимовой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

В поисковых работах ежедневно задействованы 23 сотрудника, пять единиц техники, семь плавсредств.

"С 20 марта текущего года и по настоящее время проведено 138 водолазных работ, подводное обследование площадью 21 070 квадратных метров, а также проведены работы по тралению на протяжённости 3,4 километра", – сообщает ДЧС Атырауской области.

23-летняя Яна пропала 18 октября 2024 года. В прошлом году в департаменте полиции области сообщили, что девушка убита, а её тело было сброшено в Урал. Возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека" и "Убийство". Задержаны подозреваемые – двое мужчин в возрасте 24 и 25 лет, они дали признательные показания.