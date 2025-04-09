Возобновлены поиски пропавшей полгода назад казахстанки
По данным полиции, девушка была убита, а её тело сбросили в Урал.
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На реке Урал возобновлены поиски пропавшей жительницы Атырау Яны Легкодимовой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
В поисковых работах ежедневно задействованы 23 сотрудника, пять единиц техники, семь плавсредств.
"С 20 марта текущего года и по настоящее время проведено 138 водолазных работ, подводное обследование площадью 21 070 квадратных метров, а также проведены работы по тралению на протяжённости 3,4 километра", – сообщает ДЧС Атырауской области.
23-летняя Яна пропала 18 октября 2024 года. В прошлом году в департаменте полиции области сообщили, что девушка убита, а её тело было сброшено в Урал. Возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека" и "Убийство". Задержаны подозреваемые – двое мужчин в возрасте 24 и 25 лет, они дали признательные показания.
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