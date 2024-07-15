Вознаграждение объявлено за информацию о местонахождении бывшего замглавы Антикора в Шымкенте

Вознаграждение объявили за информацию о находящемся в розыске казахстанце Дауренбеке Кожабаеве, передаёт BaigeNews.kz.

В Агентстве РК по противодействию коррупции сообщили, что мужчина находится в международном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 366 УК РК - "Получение взятки преступной группой, а равно в особо крупном размере".

"В случае обнаружения местонахождения либо получения информации о местонахождении разыскиваемого лица просим сообщить в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции по следующим телефонам: 1424 – Call-центр, 8-7172-90-92-60 – дежурная часть, 8-701-972-06-05, 8-775-934-63-33. За предоставление информации, способствующей задержанию разыскиваемого, вознаграждение и анонимность гарантируются", - сообщили в ведомстве.

Последняя должность Дауренбека Кожабаева - замруководителя департамента по противодействию коррупции по Шымкенту.

Мужчина является братом Максата Кожабаева, бывшего прокурором Шымкента и зампредом Агентства РК по противодействию коррупции.