На судебном заседании по делу об убийстве Шерзата Полата допрашивают вторую свидетельницу трагедии – Дану Жаксыгельды. Она находилась вместе с подсудимыми на месте происшествия и позже уехала с ними на одном автомобиле, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На слушании Жаксыгельды заявила, что не слышала содержания разговоров подсудимых после их отъезда из Талгара. Однако один из адвокатов напомнил ей показания, данные во время следствия.

"Во время допроса вы говорили так: мы все вместе на автомобиле Шынгыса выехали из Талгара. Нуркияс всю дорогу разговаривал с кем-то по телефону. Он говорил: "Вы где? Давайте поедем на свой пятак". Вместе с тем они шутили друг с другом, говорили: "Возьмем путевку и поедем в ауыл", - сказал адвокат потерпевшей стороны.

Подсудимая подтвердила в суде, что эти слова действительно произнес подсудимый Нуркияс Ильясов.

Ранее Дана Жаксыгельды заявила, что подсудимый Абзал Шынасыл попросил ее полить энергетическим напитком нож, которым, по версии следствия, было совершено убийство.

Также она сообщила, что по дороге к магазину "777" она заметила на переднем сиденье автомобиля ружье.

Суд закончил допрашивать свидетеля Эльмиру Нурбекову. Во время своих показаний она рассказала о давлении со стороны полиции.

Между тем прокурор Дана Сарсембай обратила внимание суда на несоответствия в рассказах Эльмиры Нурбековой. Гособвинитель пристыдила свидетельницу за поведение, напомнив ей, что она мать четверых детей.

Адвокат семьи Шерзата ранее обратился к Эльмире Нуркеновой с острым вопросом от имени народа. Он усомнился в достоверности показаний свидетельницы.

На прошлом судебном заседании свидетельница Эльмира Нурбекова в своих показаниях рассказала о том, что происходило после драки у магазина. Также сообщила, что она и подруга гуляли в кафе с подсудимыми перед нападением на Шерзата Полата.