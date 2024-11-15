Возможный запрет на выплату премий госслужащим прокомментировал Президент

Выступая на Первом форуме работников сельского хозяйства, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу возможного запрета премий госслужащим, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Недавно широко обсуждалась тема возможного запрета на выплату премий государственным служащим. По данному вопросу в Министерстве финансов уже даны разъяснения, оснований для такого запрета не существует. Государственные служащие выступают одним из главных проводников системных преобразований в стране. Зарабатывают они, как вам известно, немного. Часто задерживаются на работе допоздна. У них тоже есть семьи и обязательства, наконец, простые человеческие желания и планы. Считаю, что для повышения эффективности государственных органов оплата труда рядовых сотрудников должна быть конкурентной. И премия помогает решать эту задачу. По-другому сложно привлечь на государственную службу квалифицированных специалистов и предотвратить текучку кадров", - сказал Токаев.