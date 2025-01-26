В Караганде, в районе имени Казыбек би, произошло загорелись деревянные конструкции крыши двухквартирного жилого дома и перекрытия котельной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Спасатели оперативно ликвидировали горение и вынесли из дома два газовых баллона, тем самым предотвратив возможный взрыв газа. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении.

МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.