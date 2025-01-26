Возможный взрыв предотвратили пожарные в Караганде
Сотрудники МЧС вынесли из дома два газовых баллона.
Сегодня, 15:02
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Сегодня, 15:02Сегодня, 15:02
35Фото: МЧС РК
В Караганде, в районе имени Казыбек би, произошло загорелись деревянные конструкции крыши двухквартирного жилого дома и перекрытия котельной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Спасатели оперативно ликвидировали горение и вынесли из дома два газовых баллона, тем самым предотвратив возможный взрыв газа. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении.
МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.