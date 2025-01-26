  • 26 Января, 15:11
  • BAIGENEWS

Возможный взрыв предотвратили пожарные в Караганде

Сотрудники МЧС вынесли из дома два газовых баллона.

Сегодня, 15:02
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 15:02
Сегодня, 15:02
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Фото: МЧС РК

В Караганде, в районе имени Казыбек би, произошло загорелись деревянные конструкции крыши двухквартирного жилого дома и перекрытия котельной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Спасатели оперативно ликвидировали горение и вынесли из дома два газовых баллона, тем самым предотвратив возможный взрыв газа. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении.

МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

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