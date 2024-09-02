Возможный рост доллара прокомментировал глава Нацбанка Казахстана

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов в кулуарах правительства высказался о возможности дальнейшего роста курса доллара к тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"Как вы знаете, сейчас (курс доллара – Прим. ред.) 482- 483 на бирже, в принципе - это уровень, который мы наблюдали и пару недель назад", - заявил Тимур Сулейменов.

Однако журналисты поинтересовались, пробьет ли курс отметки в 500 тенге.