LIVE LIVE
LIVE
  • 2 Сентября, 12:13
  • BAIGENEWS

Возможный рост доллара прокомментировал глава Нацбанка Казахстана

Сегодня, 11:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Возможный рост доллара прокомментировал глава Нацбанка Казахстана Сегодня, 11:16
Сегодня, 11:16
123

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов в кулуарах правительства высказался о возможности дальнейшего роста курса доллара к тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"Как вы знаете, сейчас (курс доллара – Прим. ред.) 482- 483 на бирже, в принципе - это уровень, который мы наблюдали и пару недель назад", - заявил Тимур Сулейменов.

Однако журналисты поинтересовались, пробьет ли курс отметки в 500 тенге.

"Нет, мы не видим таких факторов, чтобы он пробил 500. Мы больше таргетируем пару "тенге/доллар", потому что большинство международных торговых операции проходит через эту пару", - заявил глава Нацбанка.

Самое читаемое

Наверх