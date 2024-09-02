Возможный рост доллара прокомментировал глава Нацбанка Казахстана
Сегодня, 11:16
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Сегодня, 11:16Сегодня, 11:16
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Председатель Национального банка Тимур Сулейменов в кулуарах правительства высказался о возможности дальнейшего роста курса доллара к тенге, передаёт BaigeNews.kz.
"Как вы знаете, сейчас (курс доллара – Прим. ред.) 482- 483 на бирже, в принципе - это уровень, который мы наблюдали и пару недель назад", - заявил Тимур Сулейменов.
Однако журналисты поинтересовались, пробьет ли курс отметки в 500 тенге.
"Нет, мы не видим таких факторов, чтобы он пробил 500. Мы больше таргетируем пару "тенге/доллар", потому что большинство международных торговых операции проходит через эту пару", - заявил глава Нацбанка.
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