Возможных участников ОПГ Дикого Армана задержали в Алматы и Шымкенте

Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД проводится комплекс мероприятий, направленных на разобщение и ликвидацию преступных группировок, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

"За последние два года пресечена деятельность более 140 таких группировок, к ответственности привлечены свыше 550 представителей криминалитета

Завершается активная фаза по ликвидации особо опасных преступных групп, в том числе принимавших участие в беспорядках во время “январских событий”.

Так, в августе текущего года совместно с КНБ и Генеральной прокуратурой в городах Алматы, Шымкент проведены одновременные задержания и обысковые мероприятия в отношении 15 возможных участников ОПГ “Дикого Армана”.

Несмотря на то, что лидер и основные участники группировки арестованы, другие ее члены продолжали заниматься противоправной деятельностью, находясь на свободе.

Проведено 40 обысковых мероприятий, изъято более 10 единиц огнестрельного оружия, в том числе три пистолета Макарова, три пистолета системы Наган, автомат Калашникова и боеприпасы, а также иные вещественные доказательства их противоправной деятельности. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.

Кроме того, совместно с комитетом уголовно-исполнительной системы МВД принимаются меры по недопущению дестабилизации оперативной обстановки и обеспечению надлежащего режима содержания в учреждениях, где находятся лидеры и активные участники указанной ОПГ.

Работа в данном направлении продолжается", – сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.