  • 6 Февраля, 18:45
  • BAIGENEWS

Возможные варианты повышения ставки НДС в Казахстане представил эксперт

По словам спикера обсуждаемые 20% - это не окончательное решение.

Сегодня, 17:36
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BaigeNews.kz Сегодня, 17:36
Сегодня, 17:36
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Фото: BaigeNews.kz

В интервью программе "Важная тема" финансист Расул Рысмамбетов описал возможные сценарии увеличения ставки НДС в Казахстане. По его мнению, растиражированная в СМИ новость о росте показателя сразу до 20% может оказаться лишь одним из сценариев. В интервью BaigeNews.kz гость предположил, какие еще в рамках налогово-бюджетной реформы предложения предстоит обсудить на законодательном уровне.

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