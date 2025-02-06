В интервью программе "Важная тема" финансист Расул Рысмамбетов описал возможные сценарии увеличения ставки НДС в Казахстане. По его мнению, растиражированная в СМИ новость о росте показателя сразу до 20% может оказаться лишь одним из сценариев. В интервью BaigeNews.kz гость предположил, какие еще в рамках налогово-бюджетной реформы предложения предстоит обсудить на законодательном уровне.