Возможные варианты повышения ставки НДС в Казахстане представил эксперт
По словам спикера обсуждаемые 20% - это не окончательное решение.
Сегодня, 17:36
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Сегодня, 17:36Сегодня, 17:36
123Фото: BaigeNews.kz
В интервью программе "Важная тема" финансист Расул Рысмамбетов описал возможные сценарии увеличения ставки НДС в Казахстане. По его мнению, растиражированная в СМИ новость о росте показателя сразу до 20% может оказаться лишь одним из сценариев. В интервью BaigeNews.kz гость предположил, какие еще в рамках налогово-бюджетной реформы предложения предстоит обсудить на законодательном уровне.
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