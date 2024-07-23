Возможны перебои с поставкой лекарств: Минздрав о последствиях отказа от СК "Фармация"
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Министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала, нужно ли отказаться от СК "Фармация" в свете последних скандалов по результатам проверок Высшей аудиторской палаты, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Тогда весь закуп будут проводить местные исполнительные органы. Мы до 2018 года этот опыт имеем, и когда все медицинские организации самостоятельно закупают, в целом возможны, во-первых, перебои с поставкой лекарственных средств, во-вторых, с учётом объёма закупаемых единым дистрибьютором, имеется возможность на отдельных позициях все-таки иметь существенную экономию бюджетных средств", - сказала Акмарал Альназарова.
По ее словам, с момента создания СК "Фармация" было сэкономлено порядка 250 млрд тенге.
"Сегодня СК "Фармация" закупают как для стационаров, так и амбулаторное лекарственное обеспечение. В целом по амбулаторному лекарственному обеспечению мы сегодня рассматриваем вопросы о возможной поэтапной децентрализации лекарственных препаратов для того, чтобы сделать их более пациенториентированными, чтобы на местах пациенты уже через электронные рецепты могли бы их закупать в розничном сегменте, но для этого нам необходимо совершенствовать цифровые свои инструменты для того, чтобы весь этот цикл был прозрачным", - отметила глава Минздрава.
Она признала, что требуется переформатирование работы данной структуры.
"Абсолютно согласны и с вами, и с коллегами, которые проверяли. С нарушениями согласны, часть из них передали в правоохранительные органы. По части из них мы работаем над совершенствованием и, в целом, над оптимизацией. В целом, расход бюджетных средств должен быть эффективным, прозрачным. Эта задача перед нами сегодня стоит, и мы над ней работаем", - резюмировала министр.
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