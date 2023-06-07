"Возможности безграничны" - учитель из Актобе обучает особенных детей игре на домбре

Учитель музыки из Актобе Гульсана Магзымбетова учит детей с особыми потребностями играть на музыкальных инструментах, передаёт BaigeNews.kz.

Для учащихся с нарушениями слуха педагог разработала методику обучения нотам с помощью ярких цветов и геометрических фигур. Семь нот покрашены в семь разных цветов, а пять пальцев руки заменены на геометрические формы.

К слову, метод защищен авторским правом и находится под охраной Бернской конвенции. Сегодня Гульсана Магзымбетова обучает 30 детей с различными заболеваниями. Юные музыканты проявляют себя на городских, областных и республиканских конкурсах. По словам педагога, методика положительно влияет на здоровье обучающихся.

"Игра на любом музыкальном инструменте способствует активной работе двух полушарий мозга. Благодаря этому у учащихся с особыми образовательными потребностями развивается мелкая моторика. Например, у детей с цебральным параличом хорошо развивается моторика рук. По этой методике можно играть не только на национальных инструментах", - отмечает Гульсана Магзымбетова.

Стоит отметить, что ранее начинающий педагог Гульсана Магзымбетова выиграла государственный грант и открыла два центра. Центры специально оборудованы под нужды особенных детей, желающих развить свой творческий потенциал. Как считает педагог, возможности безграничны.